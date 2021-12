Aandacht voor Intertrust op Damrak na overnamebod CSC

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Intertrust. De financieel dienstverlener is akkoord gegaan met een overnamebod van 20 euro per aandeel van zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. Intertrust voerde eerder al gesprekken met investeerder CVC Capital Partners over een bod van 18 euro per aandeel, maar die gesprekken werden afgelopen week afgebroken. Het bedrijf had al laten weten door meerdere partijen te zijn benaderd voor een overname.

Beleggers lijken zich verder op te maken voor opnieuw een roerige week. De opmars van de Omikron-variant houdt de aandelenmarkten in de greep. Afgelopen week lieten de beurzen flinke koersbewegingen zien door de onzekerheid over de impact van de nieuwe virusvariant op de economie, waarbij forse dalingen werden opgevolgd door koersherstel.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde al dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren door Omikron en dat de groeiverwachtingen waarschijnlijk naar beneden moeten worden bijgesteld. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verlaagde al zijn groeiramingen voor de grootste economie ter wereld vanwege de nieuwe virusvariant.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de week. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken in het groen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min door een fors koersverlies van de Japanse techinvesteerder SoftBank.

In Hongkong kelderde Evergrande 14 procent. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern wil met zijn buitenlandse schuldeisers om de tafel gaan om zijn schulden te herstructureren. Het concern kan namelijk geen garantie meer geven dat het al zijn schulden kan blijven betalen. Als Evergrande geen overeenkomst kan bereiken over de herstructurering van zijn schulden dreigt een faillissement van het concern.

Aan het overnamefront blijft Telecom Italia in de schijnwerpers staan. Het Franse mediaconcern Vivendi, grootaandeelhouder van het Italiaanse telecombedrijf, zou bereid zijn om te praten over een overname van Telecom Italia door de Italiaanse staat. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar nog niets in.

De euro was 1,1280 dollar waard, tegen 1,1309 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent in prijs tot 67,93 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 71,49 dollar per vat.