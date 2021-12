Chinese banken hoeven minder reserves aan te houden

Chinese banken hoeven minder geld als reserve aan te houden. De centrale bank van de grootste economie van Azië heeft dat maandag aangekondigd. Het is voor de tweede keer dit jaar dat beleidsmakers met een dergelijke stap komen om geld vrij te maken om de economische groei te ondersteunen. In dit geval gaat het om 1,2 biljoen yuan, omgerekend 166 miljard euro die moet vrijkomen. De People’s Bank of China (PBOC) meldde op de eigen website dat de bufferverplichting voor banken met ingang van 15 december wordt verlaagd.

De op één na grootste economie ter wereld, die eerder sterk opveerde van de corona-inzinking van vorig jaar, heeft de voorbije maanden aan kracht ingeboet. China worstelt met problemen in de productiesector, schuldproblemen op de vastgoedmarkt en aanhoudende uitbraken van Covid-19.

Volgens sommige kenners zou de groei in het vierde kwartaal verder kunnen vertragen ten opzichte van de 4,9 procent van het derde kwartaal. Voor het hele jaar zou de groei nog steeds rond de 8 procent kunnen liggen. Beijing ging voor dit jaar, na het door de pandemie geteisterde 2020, uit van een relatief bescheiden economische groei van meer dan 6 procent.