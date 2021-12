Ingenieursbureau Arcadis helpt bij schoonmaken bases leger VS

Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat het Amerikaanse leger helpen met het schoonmaken van legerbases. Het gaat bijvoorbeeld om het veilig verwijderen van conventionele munitie, explosieven, wapens voor chemische oorlogsvoering en andere gevaarlijke zaken. De werkzaamheden vinden plaats in de Verenigde Staten en elders in de wereld.

Arcadis maakt onderdeel uit van een groep van twaalf bedrijven die hiervoor zijn geselecteerd door het U.S. Army Corps of Engineers in Huntsville in de staat Alabama. In totaal is met dat meerjarige contract een bedrag voor die bedrijven van ruim 1,1 miljard dollar, omgerekend 972 miljoen euro, gemoeid. Door de werkzaamheden moeten de grond en het water op de bases veilig gebruikt kunnen worden.

Arcadis zet onder meer robottechnologie in om zo veilig te werk te kunnen gaan. Het bedrijf voert al langer milieureinigingsopdrachten uit voor het Amerikaanse leger.