MKB-Nederland: bashen ondernemers is weer in de mode

In politiek Den Haag is een vertekend beeld ontstaan over het bedrijfsleven en “te weinig oog voor de mens achter de cijfers”. “Het begint steeds meer op de jaren zeventig te lijken. De energieprijzen stijgen, de inflatie stijgt, de overheid geeft ongebreideld geld uit en ondernemers bashen is weer in de mode”, waarschuwt Jacco Vonhof, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, in de jaarlijkse Elsevier-economielezing.

De MKB-Nederland-voorman richt zich nadrukkelijk tot de fractievoorzitters van de formerende partijen VVD, ChristenUnie, CDA en D66. Volgens Vonhof moet de overheid het midden- en kleinbedrijf (mkb) als uitgangspunt nemen bij het maken van beleid en het doen van investeringen. Ondernemers hebben volgens Vonhof baat bij een “helder beleid, dat rekening houdt met het belang, de schaal en de mogelijkheden van het mkb en stimuleert in plaats van ontmoedigt”, sprak hij.

De MKB-Nederland voorzitter vindt ook dat bedrijven nog te weinig kunnen doorgroeien, met ontoegankelijke financiering te maken hebben, en te veel regels en te hoge lasten hebben. “Dat kaalplukken kan zo niet doorgaan.” De overheid moet daarnaast betrouwbaar zijn, “we kunnen ons geen zigzagbeleid meer veroorloven”, aldus Vonhof. “Overbodige en kostenverhogende regels”, zoals de opslag op energieverbruik, moeten weg, vindt hij.

Vonhof vraagt van de politiek en de samenleving begrip voor de “grote en belangrijke uitdagingen voor de toekomst”, zoals de aanpak van klimaatverandering en het tegengaan van kansenongelijkheid. Daar kijkt de ondernemer volgens hem “als een berg tegenaan”. Vonhof pleit daarom voor een “duidelijke routekaart”. Ondernemers worden volgens de voorzitter ook nog onvoldoende meegenomen in de aanpak van dit soort grote problemen.

De economielezing is een initiatief van Elsevier Weekblad en een tegenhanger van de ook door Elsevier georganiseerde HJ Schoo-lezing, vernoemd naar oud-hoofdredacteur Hendrik Jan Schoo. Eerdere sprekers voor de economielezing waren Shell-topman Ben van Beurden, KLM-topman Pieter Elbers en Philips-topman Frans van Houten.