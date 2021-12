Omstreden kolenmijn in Australië start levering in december

De omstreden Australische kolenmijn van de Indiase miljardair Gautam Adani is klaar om voor het einde van december de eerste kolenladingen te verschepen. Het project van de nieuwe kolenmijn in Australië werd in 2010 al voorgesteld, maar door campagnes van klimaatactivisten, juridische zaken en financiële problemen liep de realisatie jaren vertraging op.

De Australische mijn streeft ernaar om gedurende ten minste dertig jaar jaarlijks 10 miljoen ton steenkool te leveren aan thermische elektriciteitscentrales, die met steenkool worden gestookt. De export van de zogeheten Carmichael-mijn zal worden gebruikt om elektriciteit te leveren aan India en andere landen in Zuidoost-Azië, volgens Bravus Mining & Resources, een onderdeel van de Adani Group in Australië. Analisten verwachten dat ten minste een deel van de kolen zal worden gebruikt door de eigen energiecentrales van het Indiase conglomeraat.

Het omstreden Carmichael-project werd in de afgelopen jaren wereldwijd het symbool voor de strijd tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Het in gebruik nemen van de enorme mijn in het afgelegen Galilee-bekken in de deelstaat Queensland werd jaren door allerlei procedures tegengehouden. Tegenstanders vrezen ernstige milieuschade, onder meer voor het grondwater. Ook zijn de activisten tegen het transport van steenkool over het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld.

De bekende klimaatactiviste Greta Thunberg riep het Duitse elektronicaconcern Siemens begin vorig jaar nog op om af te zien van bemoeienis met de nieuwe kolenmijn in Australië. Siemens zou een seinensysteem aanleveren voor de treinverbinding tussen de mijn en de kolenhaven van Abbot Point.

Ondanks de kritiek keurde de Australische regering de bouw van de controversiële kolenmijn in 2019 goed. Volgens de Australische overheid kunnen lokale mijnen zoals de Carmichael-mijn de wereldwijde uitstoot juist verminderen, omdat de steenkool van hogere kwaliteit is en het gebruik van meer vervuilende brandstoffen zal verdringen.

Ook Adani, de op één na rijkste man van Azië en de oprichter van de Adani Group, krijgt scherpe kritiek te verduren doordat zijn bedrijven blijven investeringen in fossiele brandstoffen, terwijl hij tegelijkertijd campagne voert voor het opzetten van een toonaangevend concern gericht op duurzame energie.