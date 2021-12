Overwegend hogere opening beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York toonden maandag overwegend wat herstel na de koersdalingen van vorige week. Die werden veroorzaakt door de onzekerheid rond de Omikron-variant van het coronavirus en de impact daarvan op de wereldeconomie. Beleggers op Wall Street schoven de zorgen over Omikron nu weer even aan de kant.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent in de plus op 34.885 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4545 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 14.945 punten.

Zo wonnen de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines tot 3,3 procent. Cruisebedrijven Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line stegen tot 2,2 procent en de internationale hotelketens Marriott International, Hyatt en Hilton Worldwide gingen tot 3 procent in waarde vooruit.

De koers van de bitcoin is afgelopen weekend fors gedaald, te midden van de grote onrust op de financiĆ«le markten door de opmars van Omikron. De bitcoin, ’s werelds bekendste cryptomunt, kelderde zaterdag met 17 procent tot circa 47.200 dollar. Maandagmiddag was de digitale munt zo’n 48.500 dollar waard.

Bedrijven die actief zijn met digitale munten gingen daarop fors onderuit, met minnen voor Marathon Digital, Riot Blockchain en MicroStrategy tot 12 procent. Het handelsplatform voor cryptomunten Coinbase Global werd bijna 8 procent lager gezet.

De grote oliemaatschappijen ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron kregen er tot 1,1 procent bij. De olieprijzen zijn verder gestegen nadat olieproducent Saudi-Arabiƫ de prijzen voor ruwe olie voor januari verhoogde. De prijsverhoging toont aan dat het land vertrouwen heeft in de vooruitzichten voor de vraag naar olie ondanks de opmars van Omikron. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent naar 67,83 dollar en Brentolie werd 2,4 procent duurder op 71,50 dollar per vat.

Warenhuisketen Kohl’s klom 4,7 procent. De activistische belegger Engine Capital vindt dat Kohl’s zichzelf in de verkoop moet zetten of zijn tak voor e-commerce gaat afsplitsen om zo de beurskoers aan te jagen.