Wall Street sluit fors hoger, zorgen Omikron even opzij geschoven

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winsten gesloten. Beleggers op Wall Street verdrongen even de zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus en de impact daarvan op de wereldeconomie door berichten dat de ziekteverschijnselen van de variant mild zouden zijn. Vorige week leidden die zorgen nog tot grote koersschommelingen op de financiële markten.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent in de plus op 35.227.03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,2 procent tot 4591,67 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 15.225,15 punten.

Zo wonnen de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines tot 8,3 procent. Vliegtuigbouwer Boeing dikte 3,7 procent aan en cruisebedrijven Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line stegen tot 9,5 procent. De wereldwijde hotelketens Marriott International, Hyatt en Hilton Worldwide gingen tot 4,5 procent in waarde vooruit.

De grote oliemaatschappijen ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron kregen er tot 2,4 procent bij. De olieprijzen zijn verder gestegen nadat olieproducent Saudi-Arabië de prijzen voor ruwe olie voor januari verhoogde. De prijsverhoging toont aan dat het land vertrouwen heeft in de vooruitzichten voor de vraag naar olie ondanks de opmars van Omikron. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,3 procent naar 69,77 dollar en Brentolie werd 5 procent duurder op 73,44 dollar per vat.

Warenhuisketen Kohl’s werd 5,4 procent hoger gezet. De activistische belegger Engine Capital vindt dat Kohl’s zichzelf in de verkoop moet zetten of zijn tak voor e-commerce moet afsplitsen om zo de beurskoers aan te jagen.

De producent van elektrische auto’s Lucid dook juist 5 procent in het rood. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC doet onderzoek naar Lucid, naar verluidt over zijn beursgang in juli. Lucid kreeg daarbij een beursnotering via een fusie met een lege beurshuls. Ook branchegenoot Tesla zou worden onderzocht door de SEC. Het zou gaan over problemen met de zonnepanelen die het bedrijf levert. Tesla leverde 0,6 procent in.

De euro was 1,1281 dollar waard, vrijwel evenveel als bij het slot van de beurshandel in Europa.