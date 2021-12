Aandacht voor verzekeraar ASR op Damrak

Verzekeraar ASR trekt dinsdagochtend waarschijnlijk de aandacht van beleggers na de openingsbel op het Damrak. Het AEX-fonds kondigde dividendverhogingen aan en wil aandeelhouders ook belonen door meer eigen aandelen in te kopen. De beurs in Amsterdam lijkt net zoals andere Europese graadmeters fors hoger te openen, doordat zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus zijn afgenomen.

ASR maakte zijn nieuwe strategie voor de komende twee jaar bekend en beloofde het dividend jaarlijks licht te laten groeien. Ook zal de verzekeraar de komende drie jaar voor minstens 100 miljoen euro per jaar eigen aandelen inkopen, wat de waarde van de overgebleven stukken moet verhogen. Verder maakte ASR onder andere nieuwe winstdoelstellingen bekend en beloofde het bedrijf zijn activiteiten verder te verduurzamen.

De AEX-index lijkt af te koersen op een hoger begin, net zoals de beurzen in Parijs en Frankfurt. In New York en Tokio werden ook al aanzienlijke winsten geboekt door bemoedigende berichten over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. In Zuid-Afrika zouden ziekenhuizen nog niet worden overspoeld door nieuwe coronapatiƫnten. Ook zeggen medisch adviseurs van het Witte Huis dat de in zuidelijk Afrika ontdekte variant mogelijk minder gevaarlijk is.

Aandelen uit de reissector profiteerden in het bijzonder van die signalen, omdat inreisbeperkingen hiermee mogelijk van de baan zijn. Het is op het Damrak daarom interessant te zien hoe Air France-KLM beweegt. Ook hotelketens zouden kunnen profiteren van de afnemende zorgen.

Er is ook overnamenieuws. Chemicaliƫndistributeur IMCD koopt het Chinese Syntec, dat bedrijven vertegenwoordigt die grondstoffen voor zorgproducten leveren. Kunstmestproducent OCI beweegt mogelijk op een adviesverhoging voor het aandeel door analisten van JPMorgan. Ook Shell is opnieuw in het nieuws. In Zuid-Afrika heeft het olie- en gasconcern te maken met een nieuwe juridische procedure tegen seismisch onderzoek voor de kust. In een vergelijkbare rechtszaak gaf de rechter vorige week Shell gelijk.