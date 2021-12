AEX zeer sterk omhoog, verliezen door Omikron bijna weggepoetst

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een zeer sterke winst gesloten. Daarmee poetste de hoofdgraadmeter op het Damrak de koersverliezen sinds de ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus bijna weg. Beleggers hebben inmiddels minder zorgen over de economische impact van Omikron door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn en durven weer geld te steken in groeiaandelen zoals die van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,5 procent hoger op 805,78 punten. Op donderdag 25 november, de dag voordat er grote ongerustheid op de financiële markten ontstond over wat nu Omikron heet, sloot de AEX op 807,55 punten.

De MidKap steeg 2,6 procent naar 1052,01 punten. Alle aandelen in de AEX en in de MidKap wonnen aan waarde. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 2,9 procent.

Zwaargewicht ASML was een van de grootste winnaars in de AEX met een plus van 8,3 procent. Alleen ASMI deed het beter met een winst van 8,6 procent. Besi eindigde 7,2 procent hoger. Ook elders in Europa gingen de chipfondsen flink vooruit. Zo won het Duitse Infineon in Frankfurt meer dan 6 procent en STMicroelectronics steeg 5,7 procent in Parijs.

IMCD won 7,6 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen na overnamenieuws. De chemicaliëndistributeur koopt het Chinese Syntec, dat bedrijven vertegenwoordigt die grondstoffen voor zorgproducten leveren.

In de MidKap was laadpalenmaker Alfen de sterkste stijger met een winst van 6,6 procent. Biotechnoloog Galapagos won 6 procent. Analisten van de bank Kempen verhoogden hun beleggingsadvies voor het aandeel, dat dit jaar zo’n beetje de helft van zijn waarde op de beurs verloor na tegenvallers bij het onderzoek naar en de goedkeuring van zijn medicijnen.

Stellantis werd in Milaan 3,6 procent hoger gezet. Het moederbedrijf van automerken Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot en Citroën wil door samenwerkingen met branchegenoten en technologiebedrijven nieuwe softwareproducten en abonnementen verkopen. Dat moet tegen het einde van dit decennium 20 miljard euro extra omzet opleveren.

Een vat Amerikaanse olie werd 4,4 procent duurder op 72,52 dollar en Brentolie steeg 3,8 procent in prijs tot 75,82 dollar per vat. De euro was 1,1245 dollar waard, tegen 1,1282 dollar een dag eerder.