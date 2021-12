Autoconcern Stellantis wil miljarden gaan verdienen met software

Autoconcern Stellantis, moederbedrijf van merken als Opel, Fiat, Citroën, Peugeot en Chrysler, heeft plannen om miljarden aan extra inkomsten te gaan verdienen met software voor auto’s. Het bedrijf werkt daarbij samen met technologieconcern Foxconn, BMW en Google-dochterbedrijf Waymo. Het is de bedoeling dat de softwarediensten tegen het einde van dit decennium jaarlijks 20 miljard euro aan omzet gaan opleveren.

Het gaat bijvoorbeeld om software voor zelfrijdende en slimme auto’s, elektrisch aangedreven voertuigen, navigatiesystemen en andere diensten voor automobilisten. In 2030 zouden dan 34 miljoen auto’s van Stellantis moeten zijn uitgerust met softwareproducten waarmee via abonnementen geld kan worden verdiend. Dat zijn er nu nog circa 12 miljoen.

Stellantis gaat daarnaast meer software-ingenieurs opleiden. Dat moeten er 4500 worden in 2024. Het bedrijf trekt in de periode tot en met 2025 in totaal 30 miljard euro uit voor technologie voor elektrische auto’s en softwareproducten.

Ook gaat Stellantis met het Taiwanese Foxconn een samenwerking aan bij het ontwerpen en produceren van eigen computerchips. Deze chips moeten vanaf 2024 worden geïnstalleerd in de auto’s van Stellantis en zullen ook worden aangeboden aan andere autobedrijven. Volgens het concern zal deze samenwerking meer stabiliteit brengen bij de toelevering van halfgeleiders. In de wereldwijde autosector is er momenteel een nijpend tekort aan chips.