CBS meldt cijfers over inflatie in november

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met cijfers over de inflatie in Nederland in november. Vorige week schatte het Europese statistiekbureau Eurostat al in dat het leven in ons land afgelopen maand 5,6 procent duurder was geworden in vergelijking met een jaar eerder, wat het hoogste inflatiecijfer in 24 jaar is. Vooral de sterk gestegen energieprijzen dragen daaraan bij.

In oktober kwam de Nederlandse inflatie nog uit op 3,4 procent op jaarbasis. In de gehele eurozone was de inflatie volgens voorlopige cijfers van Eurostat 4,9 procent op jaarbasis. Dat is de sterkste geldontwaarding ooit gemeten voor alle eurolanden. De inflatie ligt ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), die op prijsstijgingen van 2 procent mikt.

De sterk stijgende inflatie ondermijnt de koopkracht van consumenten. Vakbond CNV vindt dat de lonen voor veel werknemers ook omhoog moeten zodat hun koopkracht niet achteruitgaat door de hoge inflatie.

De ECB lijkt nog niet van plan om in te grijpen in zijn beleid om de inflatie te beteugelen. Beleidsmakers van de ECB rekenen er vooralsnog op dat de inflatie een tijdelijke piek bereikt, door de economische effecten van de coronapandemie.