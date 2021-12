Chipbedrijf Intel fors in de plus op hogere beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige plussen van een dag eerder door afnemende zorgen bij beleggers over de Omikron-variant van het coronavirus. Intel was een opvallende stijger op Wall Street na het nieuws dat het chipconcern zijn divisie Mobileye, die zich richt op zelfrijdende auto’s, volgend jaar naar de beurs wil brengen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,1 procent hoger op 35.613 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,4 procent tot 4655 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 15.539 punten. Maandag lieten de Amerikaanse hoofdgraadmeters plussen tot 1,9 procent zien, dankzij berichten dat de ziekteverschijnselen van de Omikron-variant mild zouden zijn.

Intel kocht het IsraĆ«lische Mobileye in 2017 voor ruim 15 miljard dollar. Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto’s en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken. Naar verluidt zou op een beurswaardering worden gemikt voor Mobileye van 50 miljard dollar. Intel won 6,6 procent.

Andere chipfondsen liftten mee met Intel. Zo gingen Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments en Micron Technology tot 3,5 procent vooruit. De grote technologiebedrijven Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft kregen er tot 2,6 procent bij. Tesla steeg 2,5 procent in waarde.

Daarnaast gingen de reis- en toerismebedrijven verder omhoog, na de sterke koerswinsten op maandag. Zo klommen United Airlines en Delta Air Lines tot 2,2 procent. American Airlines, dat bekendmaakte dat topman Doug Parker eind maart volgend jaar aftreedt, dikte 2,3 procent aan. De cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line boekten plussen tot 2,4 procent en reisplatformen TripAdvisor, Expedia en Booking.com wonnen tot 3 procent.

Datingapp Bumble sprong bijna 12 procent omhoog, dankzij een adviesverhoging van JPMorgan Chase. De bank is positiever gestemd over de groeivooruitzichten voor Bumble. Cyberveiligheidsbedrijf Mimecast werd ruim 6 procent hoger gezet door de bekendmaking dat het concern voor 5,8 miljard dollar wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Permira.