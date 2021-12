Chipbedrijven aan kop in fors hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam koerste dinsdag tussentijds fors hoger, mede door de winsten die aandelen uit de chipsector boekten. Beleggers hadden minder zorgen over de economische impact van de Omikron-variant van het coronavirus en durfden weer geld te steken in groeiaandelen zoals die van chipbedrijven ASML en ASMI. Ook sectoren die meebewegen op bredere economische ontwikkelingen, zoals staalbedrijven en olieconcerns, boekten winst.

Beleggers trekken zich op aan signalen dat ziekenhuizen in onder meer Zuid-Afrika nog niet bezwijken onder de toestroom van nieuwe coronapatiënten die besmet zijn met de Omikron-variant. Ook zei een belangrijke medisch adviseur voor het Witte Huis op nieuwszender CNN dat de virusmutatie vooralsnog geen ernstige gevolgen lijkt te hebben.

De AEX won rond het middaguur 2,7 procent en stond op 799,250 punten. Alle fondsen in de index stonden in het groen. Zwaargewicht ASML stond bovenaan met een winst van 6 procent. Ook ASMI, een toeleverancier voor chipbedrijven, was met een plus van 5,3 procent een sterke stijger.

De MidKap won 2 procent tot 1045,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 2,2 procent vooruit.

In de MidKap was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een winst van 6,4 procent. Analisten van de bank Kempen verhoogden hun beleggingsadvies voor het aandeel, dat dit jaar grofweg de helft van zijn waarde op de beurs verloor na tegenvallers bij het onderzoek naar en de goedkeuring van zijn medicijnen.

ASR trok de aandacht met zijn strategie-update. De verzekeraar beloofde het dividend jaarlijks licht te laten groeien. Ook zal de verzekeraar de komende drie jaar voor minstens 100 miljoen euro per jaar eigen aandelen inkopen, wat de waarde van de overgebleven stukken moet verhogen. Beleggers zetten ASR 2 procent hoger.

IMCD won net geen 4 procent na overnamenieuws. De chemicaliëndistributeur koopt het Chinese Syntec, dat bedrijven vertegenwoordigt die grondstoffen voor zorgproducten leveren.

Stellantis won in Milaan 2,8 procent. Het moederbedrijf van automerken Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot en Citroën wil door samenwerkingen met branchegenoten en technologiebedrijven nieuwe softwareproducten en abonnementen verkopen. Dat moet tegen het einde van dit decennium 20 miljard euro extra omzet opleveren.

Een vat Amerikaanse olie werd bijna 3 procent duurder op 71,55 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 74,93 dollar per vat. De euro was 1,1261 dollar waard, tegenover 1,1282 dollar een dag eerder.