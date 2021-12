Duits beleggersvertrouwen omlaag door Omikron-variant

Het vertrouwen van Duitse beleggers is gedaald door de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus. Volgens cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut ZEW zijn investeerders vooral minder positief over de huidige situatie, maar zijn ook de economische verwachtingen voor de komende zes maanden merkbaar verslechterd.

Daarbij zakte de index die het oordeel meet over de huidige conjunctuursituatie zelfs in het rood. Daarmee staat die graadmeter voor het eerst sinds juni in negatief terrein, aldus het ZEW-instituut.

“De Duitse economie lijdt duidelijk onder de nieuwe ontwikkelingen rond de coronapandemie”, zegt ZEW-president Achim Wambach in een toelichting. “De bestaande leveringsproblemen blijven de productie en detailhandel belasten. De daling van de conjunctuurverwachtingen toont aan dat de hoop op een sterkere groei in het volgende halfjaar zwakker wordt.”