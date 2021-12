Hotelketen Hilton wil enorm uitbreiden in Saudi-Arabië

De grote Amerikaanse hotelketen Hilton Worldwide is van plan zijn aanwezigheid in Saudi-Arabië enorm te gaan vergroten. Hilton wil het aantal hotels in het land gaan uitbreiden van de huidige 15 naar 75. De plannen werden aangekondigd bij een ontmoeting van de Saudische minister voor Toerisme en de topman van Hilton in de hoofdstad Riyad.

Saudi-Arabië heeft ambitieuze plannen om een grote speler te worden in de wereldwijde toerismebranche, mede om zo economisch minder afhankelijk te worden van de inkomsten uit de dominante oliesector. Het Arabische land mikt voor 2030 op 1 miljoen nieuwe banen in het toerisme, met dan 100 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland.

Door veel meer hotels te openen in de grootste economie van het Midden-Oosten wil Hilton inspelen op die ontwikkelingen. Volgens Hilton zal de opening van de nieuwe hotels leiden tot meer dan 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen.