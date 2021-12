Indeed: aantal vacatures voor het eerst in maanden niet gestegen

Het aantal vacatures in Nederland is in november voor het eerst in maanden niet verder gestegen. Dat meldt vacaturesite Indeed in zijn maandelijkse arbeidsmarktupdate. Het aantal vacatures is nog steeds wel erg hoog en ligt ruim een derde boven het niveau van februari vorig jaar, voor de coronacrisis.

De vraag naar medewerkers voor de afdeling personeelszaken is enorm en ligt 64 procent hoger dan voor de pandemie. “Dit toont aan dat werkgevers nog altijd volop bezig zijn met werven, maar dat dit niet makkelijk verloopt”, zegt Arjan Vissers, strateeg bij Indeed in een toelichting. “Werkgevers hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste mensen. De vacatures voor human resources officers en stagiaires voor de HR-afdeling behoren zelfs tot de meest aangeboden banen van het afgelopen jaar.”

Binnen de kinderopvang was voor de tweede maand op rij sprake van een krimp in het aantal vacatures. Dat aantal ligt nog wel een kwart hoger dan voor de coronacrisis. Dat kan volgens Vissers verschillende dingen betekenen. “Of de vacatures zijn vervuld, of de vacatures staan on hold vanwege een eventuele sluiting van de kinderopvang. Ook thuiswerken is weer realiteit, waardoor veel kinderen niet meer naar de kinderopvang worden gestuurd.”

In het reguliere onderwijs worden juist weer meer mensen gezocht. Daar zijn 44 procent meer vacatures dan voor de uitbraak van het coronavirus. Het onderwijs is nog altijd een van de sectoren met de meeste vacatures.

Dat geldt ook voor de zorg. De vraag is in die sector de laatste twee maanden wel stabiel gebleven. Ook het aantal aangeboden banen bij winkeliers bleef vorige maand ongeveer gelijk terwijl dat in oktober nog met een kwart toenam. “Door de beperkte openingstijden is de behoefte aan winkelpersoneel voor nu gestabiliseerd”, aldus Vissers. “De vraag is echter nog steeds groter dan voor de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan.”