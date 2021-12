Premier van Zweden Magdalena Andersson legt functie bij IMF neer

Magdalena Andersson gaat haar functie als voorzitter van de belangrijkste stuurgroep van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het eind van het jaar neerleggen. De Zweedse politica werd vorige week door het Zweedse parlement naar voren geschoven als premier. Ze gaat een minderheidsregering leiden die bestaat uit alleen haar eigen sociaaldemocratische partij.

Andersson werd als Zweedse minister van Financiën in januari nog gekozen voor een termijn van drie jaar als voorzitter van het International Monetary and Financial Committee (IMFC). Die belangrijke stuurgroep bestaat uit centrale bankiers en ministers van Financiën en adviseert het IMF.

Het IMF is al op zoek naar een opvolger van Andersson.