Shell opnieuw voor rechter vanwege bodemonderzoek in Zuid-Afrika

Shell wordt opnieuw geconfronteerd met een juridisch obstakel voor zijn plannen om bodemonderzoek te gaan doen voor de kust van Zuid-Afrika. Dit keer hebben lokale gemeenschappen het olie- en gasconcern voor de rechter gesleept om het seismisch onderzoek te blokkeren. Voor dit soort onderzoek worden geluidsgolven gebruikt om naar olie in de zeebodem te zoeken.

Afgelopen vrijdag won Shell nog een rechtszaak over dezelfde kwestie, die was aangespannen door Greenpeace en andere milieuorganisaties. De rechtbank van Grahamstown vond de bewering van de milieuorganisaties dat het onderzoek onherstelbare schade zou toebrengen aan de natuur en aan de dieren die daar zwemmen, zoals walvissen, “op zijn best speculatief”.

De activistische aandeelhoudersorganisatie Just Share liet eerder al weten dat het onderzoek grote impact zal hebben op de kwetsbare natuur in het gebied en dat het moet worden gestopt. Het bodemonderzoek zou zorgen voor veel lawaai in de oceaan op een plek waar walvissen bijeenkomen om te paren.

De nieuwe aanklacht tegen Shell werd door Sustaining The Wild Coast NPC ingediend bij de oostelijke Cape-divisie van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika. De zaak zal op 14 december worden gehoord. Sustaining The Wild Coast wordt vertegenwoordigd door Richard Spoor Attorneys, een groep advocaten vernoemd naar de oprichter die met succes Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijven heeft aangeklaagd voor schadevergoedingen voor asbest- en goudzoekers met luchtwegaandoeningen.

Naast de mogelijke schade van de onderzoeken van Shell aan het milieu en het vermogen van lokale gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien, stelt Sustaining The Wild Coast dat Shell niet de juiste vergunningen heeft voor het onderzoek. Ook is de zoektocht van Shell naar olie en gas voor de kust van Zuid-Afrika in tegenspraak met de doelstelling van het land om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Shell meldt in een verklaring op zijn Zuid-Afrikaanse website dat het concern rekening houdt met de zorgen van de lokale gemeenschappen en zich houdt aan de internationale normen om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen. Deze normen omvatten onder meer het uitvoeren van het onderzoek buiten het trekseizoen van walvissen, aldus Shell.

Naast de juridische stappen heeft Shell ook te maken gehad met landelijke protesten over de plannen in Zuid-Afrika en een oproep voor een boycot van zijn benzinestations.