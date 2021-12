Steeds meer starters in Nederland; hoe zorg je voor online zichtbaarheid?

Het huidige economische herstel uit de crisis is voor veel ondernemende Nederlanders een reden om voor zichzelf te starten. Dit is dé tijd voor mensen om het avontuur aan te gaan, ondanks dat we nog te maken hebben met coronamaatregelen. Vooral op het gebied van sport, recreatie en cultuur zijn er flink meer ondernemers bijgekomen. Ook het aantal ondernemingen in de zorg neemt flink toe, aldus het KvK Trendrapport Bedrijfsleven.

Meer optimisme

Naast een toename in het aantal ondernemers is er ook meer optimisme voor het komende jaar. Ondernemers verwachten in 2022 meer te gaan investeren, een hogere omzet en meer personeel. Zo verwacht bijna 34 procent van de ondernemers in 2022 meer personeel in dienst te hebben dan in 2021, nog geen 5 procent voorziet een personeelsafname. Dit meldt het FBS, KvK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenenquête Nederland.

Online marketing

Ook het aantal leefstijl coaches groeit. Het aantal mensen dat zich bij de KvK inschrijft als leefstijl coach groeit al jaren. Neem bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. In 2013 waren er 76 leefstijl coaches, inmiddels zijn het er 499. Een dergelijke toename vraagt om een sterke zichtbaarheid, want hoe weten potentiele klanten je anders te vinden? Online marketing is belangrijker dan ooit, zeker nu ons leven grotendeels online plaatsvindt. Of je een klein of groot bedrijf hebt, zorg dat je goed gevonden wordt. Zoekmachine optimalisatie is belangrijk als het gaat om het indexeren van je website op Google.

Google Ads

Google Ads (SEA) is een manier van adverteren die in 2022 steeds belangrijker wordt. Dit komt voornamelijk doordat betaalde advertenties steeds prominenter worden getoond binnen de zoekresultaten. In september heeft Google een update doorgevoerd waardoor brede zoekwoorden relevanter zijn dan ooit. Als je als startende ondernemer aan de slag gaat met Google Ads is het belangrijk dat de zoektermen die je gebruikt relevant zijn aan de activiteiten van jouw onderneming.

Video marketing

Naast de mogelijkheid van adverteren is video uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Live en branded video’s zijn twee populaire trends in video marketing. Het is een krachtige manier om publiek te betrekken bij je onderneming. Andere manieren om je publiek te betrekken zijn polls, quizzen en wedstrijden, waarbij mensen kunnen stemmen of hun mening kunnen geven over een bepaald onderwerp.

Intentie van marketing

Wat je als ondernemer ook gaat doen op het gebied van online marketing, het belangrijkste is dat voordat je start, je duidelijk voor ogen hebt wat je boodschap is, maar uiteraard ook wat het doel is. Dit kan nooit alleen omzet verhogen zijn. Uiteindelijk gaat marketing niet alleen om geld verdienen, maar om de verbinding aan te gaan met mensen. Wat voor verhaal wil je vertellen en waarin onderscheid jij je van andere ondernemers? Waarom moeten mensen bij jou een product of dienst kopen? Op basis daarvan kan er een content strategie geformuleerd worden en kan er gekeken worden welke mediakanalen worden ingezet.