VS willen meer doen om witwassen met bitcoins te bestrijden

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat zijn regering meer wil doen om onder meer het witwassen van crimineel geld met bitcoins wereldwijd te bestrijden. Daar moet een nieuw gevormde eenheid van het ministerie van Justitie bij helpen. Volgens een rapport wordt daarbij speciaal gelet op platforms die onzichtbaar maken wie de zenders en ontvangers zijn van transacties en op die manier witwassen makkelijker maken.

Financiƫle toezichthouders hebben al vaak hun bezorgdheid geuit over het feit dat digitale munten een middel zijn voor criminelen om hun inkomsten wit te wassen. Verder hebben de toezichthouders zorgen over het gebrek aan bescherming van beleggers. Ook zouden cryptomunten zorgen voor een gevaar voor de financiƫle stabiliteit omdat de totale marktwaarde van al die valuta inmiddels is gestegen tot meer dan 2000 miljard euro en er vaak grote koersschommelingen zijn bij cryptomunten.