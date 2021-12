Wall Street sluit weer fors hoger nu zorgen over Omikron afnemen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag weer met flinke winsten gesloten. Beleggers hebben minder zorgen over de economische impact van de Omikron-variant van het coronavirus door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn. De verliezen die na de ontdekking van Omikron werden geleden op de beurzen zijn inmiddels bijna goedgemaakt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 35.719,43 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 2,1 procent tot 4686,75 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 3 procent tot 15.686,92 punten. Maandag werden ook al flinke winsten geboekt.

Ook de olieprijzen stegen wederom fors doordat de gevolgen van de Omikron-variant lijken mee te vallen. De grote oliemaatschappijen ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron kregen er tot 2,4 procent bij. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent naar 71,43 dollar en Brentolie werd 2,5 procent duurder op 74,87 dollar per vat.

Tesla won 4,2 procent nadat UBS zijn prijsdoel voor het aandeel had verhoogd. Volgens de bank blijft het bedrijf ook volgend jaar veruit de belangrijkste fabrikant van elektrische auto’s. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Apple, evenals de verwachting voor het lopende kwartaal. De maker van de iPhone eindigde dag met een plus van 3,5 procent.

Intel was ook een van de stijgers op Wall Street. Het chipbedrijf wil zijn divisie Mobileye, die zich richt op zelfrijdende auto’s, volgend jaar naar de beurs brengen. Intel kocht het IsraĆ«lische Mobileye in 2017 voor ruim 15 miljard dollar. Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto’s en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken. Naar verluidt zou op een beurswaardering worden gemikt voor Mobileye van 50 miljard dollar. Intel won 3,1 procent.

Bumble sprong bijna 10 procent omhoog, dankzij een adviesverhoging van JPMorgan Chase. De bank is positiever gestemd over de groeivooruitzichten voor de datingapp.

De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1245 dollar bij het slot van de handel in Europa.