ABN: veel onzekerheid, waarschijnlijk geen krimp door Omikron

Ondanks de grote onzekerheid over de economische verwachtingen zal de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus waarschijnlijk niet leiden tot een nieuwe krimp. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de prognoses voor volgend jaar. De bank stelt wel dat de ziekteverschijnselen van Omikron dan niet ernstiger moeten zijn dan bij eerdere varianten en dat mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van het virus een zekere mate van bescherming hebben.

De coronapandemie zal in de eerste helft van volgend jaar nog wel zorgen voor economische tegenwind, maar een krimp van de economie van de Verenigde Staten en de eurozone wordt niet voorzien. Daarnaast zouden de wereldwijde problemen in de leveringsketens in de loop van 2022 geleidelijk moeten afnemen, al zullen die nog wel een remmend effect hebben op de economie, aldus ABN AMRO. Mogelijk kan Omikron ertoe leiden dat de normalisering van logistieke ketens langer gaat duren.

Verder denkt ABN AMRO dat de inflatie komend jaar duidelijk zal gaan afzwakken. In de eurozone zou de inflatie tegen het einde van het jaar moeten dalen tot onder de doelstelling van 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert, mede geholpen door de verminderde problemen in leveringsketens.

Daarnaast verwacht de bank dat de Amerikaanse Federal Reserve in juni de rente gaat verhogen en daarna nog twee keer in 2022. De ECB zal naar verwachting niet tornen aan de rente, aldus ABN AMRO. ECB-president Christine Lagarde heeft al gezegd voor 2022 geen renteverhoging te voorzien.