Aedes bezorgd over commerciële bouw sociale huurwoningen

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, is bezorgd over commerciële partijen die goedkope sociale huurwoningen bouwen, waar dit eerder door corporaties werd gedaan. Aedes denkt dat het aantal echte sociale huurwoningen daardoor langzaam maar zeker afneemt. Volgens Aedes zijn die private partijen aan minder regels gebonden voor toewijzing van sociale huurwoningen dan corporaties en schuiven die commerciële partijen na tien of vijftien jaar de woningen vaak door naar de vrije huursector.

“Sociale huur draait om meer dan de huurprijs”, stelt Aedes-voorzitter Martin van Rijn in een verklaring. De corporatiekoepel zegt geen principiële bezwaren te hebben dat ook andere partijen huurwoningen in het gereguleerde segment (tot 752 euro per maand) bouwen. “Dat was altijd al zo en de woningnood is nu erg hoog. Maar we hebben het over appels en peren en daarom noemen we het ook wel nep sociale huur. De schoen wringt namelijk als deze woningen de echte sociale huurwoningen verdringen. Dan komt de doelgroep waarvoor we juist sociale huisvesting hebben steeds minder aan de bak”, aldus Van Rijn.

Aedes vroeg het Kadaster te onderzoeken wat voor woningen er van 2017 tot 2020 zijn gebouwd. Daaruit blijkt dat er van de 262.000 nieuwe woningen slechts 42.000 (16 procent ) een corporatiewoning is. Volgens Aedes is dat veel minder dan de gangbare gemeentelijke norm voor het aandeel sociale woningen in nieuwbouw. Dat is in grote gemeenten vaak 30 tot 40 procent.

Van Rijn zegt zich hierover zorgen te maken. “Het strookt met geluiden van corporatiebestuurders dat ze steeds vaker achter het net vissen bij de bouw van sociale huurwoningen. Ik vraag me af of gemeenten zich deze consequenties realiseren als ze grond uitgeven voor nieuwbouw.”

Hij vindt dat er een scherpere definitie moet komen van wat onder een echte sociale huurwoning wordt verstaan. “We hebben niet voor niks regels om te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, óók mensen met lage inkomens en urgenten. We hebben een nieuwe definitie van sociale huisvesting nodig.”