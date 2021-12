ANVR blij met plannen rond coronareisregels Europa

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij met de plannen die zijn gemaakt over de Europese coronareisregels. Om vrij te kunnen reizen in de Europese Unie moeten reizigers waarschijnlijk vanaf 1 februari binnen negen maanden na hun vaccinatie een verplichte boosterprik halen, zo zei zorgminister Hugo de Jonge na overleg met zijn EU-collega’s dinsdag. Hij verwacht binnenkort een formeel besluit van Brussel hierover.

ANVR-directeur Frank Oostdam zegt dat daarmee weer zonder problemen door Europa kan worden gereisd met een QR-code. In verband met de nieuwe coronagolf hadden verschillende Europese landen de reisregels aangepast zoals een verplichte extra test. Ook dreigden sommige landen met een sluiting van de grenzen voor EU-reizigers die geen booster hebben gehad binnen zes maanden na hun vaccinatie. De ANVR heeft vaker gezegd voorstander te zijn van uniforme reisregels in de EU.

Oostdam stelt dat de overheid er dan wel voor moet zorgen dat mensen ook daadwerkelijk die boosterprik op tijd kunnen halen. De Jonge heeft gezegd erop te vertrouwen dat in Nederland iedereen op tijd een boosterprik zal kunnen krijgen. “Ik vertrouw erop dat De Jonge die belofte waarmaakt”, aldus Oostdam.

Overigens gaat Frankrijk al per 15 december een boosterprik eisen voor mensen die zijn gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Oostdam vindt dat mensen met het Janssen-vaccin die bijvoorbeeld voor de wintersport naar Frankrijk willen gaan daarom voorrang zouden moeten krijgen voor een boosterprik.

De organisatie voor kleinschalige reisorganisaties VvKR is eveneens positief over de Europese coronabewijsplannen. “Ik denk dat het goed is, als er maar weer gereisd kan worden. Wij willen graag reizen organiseren en verkopen”, laat een woordvoerster van de VvKR weten.