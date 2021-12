Arbeidsrechter Brussel ziet Deliveroo-koerier niet als werknemer

De maaltijdkoeriers van het internetplatform Deliveroo zijn zelfstandigen, oordeelt de arbeidsrechtbank in Brussel. Er is geen reden om de samenwerkingscontracten van de koeriers te veranderen in een arbeidsovereenkomst, stelt de rechtbank, die daarmee afwijkt van het standpunt van de arbeidsautoriteiten in België, de vakbonden en een aantal voormalige koeriers van Deliveroo.

Volgens de arbeidsautoriteiten mogen de koeriers niet werken als “dienstverleners in de deeleconomie” met een zelfstandigenstatuut, maar moeten ze als werknemer in loondienst worden genomen. Dat eisten ze samen met dertig koeriers en twee vakbonden voor de rechtbank, met alles wat erbij hoort zoals verzekeringen, vakantiedagen, minimumloon en pensioenopbouw. Daarin ging de arbeidsrechtbank niet mee.

Een woordvoerder van het bedrijf noemt de uitspraak “goed nieuws voor de koeriers die houden van het flexibele werk dat Deliveroo hun biedt”. De rechtbank erkent volgens hem een aantal zaken dat wijst op een activiteit als zelfstandige, zoals de vrijheid om de werktijden te organiseren en de afwezigheid van hiërarchie.

Deliveroo is sinds september 2015 actief in België in inmiddels dertien steden. Vorig jaar werkten ongeveer 3500 fiets- en scooterkoeriers voor het Britse bedrijf, die voor 3000 Belgische restaurants maaltijden bij klanten thuisbezorgen.