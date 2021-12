BKR: minder mensen met betaalproblemen, behalve onder 60-plussers

Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen is dit jaar iets verder afgenomen. Volgens Stichting BKR, die gegevens daarover verzamelde tot eind september, komt dat mede doordat mensen minder geld uitgaven aan horeca en vakanties door coronabeperkingen. Ook zouden problemen met bijvoorbeeld het afbetalen van schulden pas later aan het licht kunnen komen, omdat door de coronapandemie tijdelijk gunstigere betalingsregelingen golden.

De enige leeftijdscategorie die de eerste maanden van dit jaar meer problemen kreeg met betalingen zijn 60-plussers. De stichting zegt dat pensioenen al jaren niet meestijgen met prijsstijgingen, waardoor gepensioneerden minder met hetzelfde geld kunnen kopen. Volgens een woordvoerder is dat ook terug te zien bij de schulden die 70-plussers hebben. Alleen in die groep nam het aantal schulden toe.

Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder had eind september 4,2 procent betalingsproblemen. Dat is een lichte afname vergeleken met eind vorig jaar, toen dat nog 4,3 procent was.

In Rotterdam, Den Haag en Schiedam woonden naar verhouding de meeste mensen met betalingsproblemen. Tot 10 procent van de 18-plussers wonend in die plaatsen had moeite met bijvoorbeeld het op tijd aflossen van een lening. In Rozendaal, vlakbij Arnhem, was dat het laagst met 0,4 procent.