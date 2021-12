Blok: steunregeling voor starters niet meer dit jaar te maken

Er komt dit jaar geen steunregeling meer voor startende ondernemers die getroffen zijn door de aangescherpte coronamaatregelen. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) is op aandringen van de Tweede Kamer wel bereid te kijken wat hij voor deze groep kan betekenen. Maar dat lukt zeker niet eerder dan in januari.

Ondernemers die hun bedrijf dit jaar zijn begonnen, kunnen geen aanspraak maken op de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Bij die regeling wordt namelijk gekeken naar misgelopen omzet ten opzichte van een periode waarin hun onderneming nog niet bestond. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat ook deze mensen steun krijgen om hun bedrijf overeind te houden.

Blok voelt er evenwel niets voor te morrelen aan de voorwaarden voor de TVL, omdat dit tot grote uitvoeringsproblemen zou leiden. “Dat betekent echt dat je meer dan 100.000 ondernemers in de vertraging gaat gooien. Die hebben het geld nodig, ga ik echt niet doen”, aldus de bewindsman. Ook waarschuwt hij dat het toch al aanwezige risico op fraude en misbruik nog groter wordt.

Samen met uitvoeringsorganisaties wil Blok kijken of er naast de TVL een regeling is op te tuigen”die de doelgroep kan helpen en fraudebestendig is”. Hij belooft zijn uiterste best te doen daar in januari op terug te komen. “Gezien de complexiteit, eerder lukt echt niet.”