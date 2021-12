BMW sluit deal voor miljoenen chips voor verlichtingssystemen

De Duitse autofabrikant BMW heeft een langetermijnovereenkomst getekend om de levering van chips voor verlichtingssystemen in auto’s veilig te stellen. De auto-industrie kampt al enige tijd met tekorten aan chips en andere onderdelen en ook BMW moest daardoor enkele van zijn fabrieken tijdelijk sluiten.

Door de overeenkomst met Inova Semiconductors en Globalfoundries wordt volgens BMW de levering van “enkele miljoenen” chips per jaar gegarandeerd. De chips worden gebruikt in de sfeerverlichtingssystemen die voor het eerst zullen worden geïnstalleerd in het elektrische SUV-model BMW iX.

BMW heeft zich tot nu toe beter door de toeleveringsproblemen in de sector weten te navigeren dan andere autofabrikanten en verhoogde eind september zelfs de winstverwachting. Toch had het bedrijf ook te maken met productieonderbrekingen en verkocht het concern in november minder auto’s dan een jaar geleden.

De deal van BMW laat zien dat autofabrikanten steeds vaker traditionele onderdelenmakers omzeilen en rechtstreeks zakendoen met halfgeleiderfabrikanten om belangrijke chipvoorraden veilig te stellen. Autoconcern Stellantis, moederbedrijf van merken als Opel, Fiat, Citroën, Peugeot en Chrysler, kondigde dinsdag al een samenwerking aan met het Taiwanese Foxconn voor het ontwerpen en produceren van eigen computerchips. Deze chips moeten vanaf 2024 worden geïnstalleerd in de auto’s van Stellantis en zullen ook worden aangeboden aan andere autobedrijven.