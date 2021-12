Ever Given maakt trip door Suezkanaal opnieuw

De Ever Given gaat voor het eerst sinds begin dit jaar weer door het Suezkanaal naar Europa. De vorige keer kwam het enorme containerschip overdwars vast te liggen in de belangrijke scheepvaartroute en ontstonden er lange files van honderden schepen die niet van de Middellandse Zee naar de Rode Zee of vice versa konden.

Sinds de Ever Given, die destijds op weg was naar Rotterdam, in maart bekend kwam te staan als blokkeerschip is het schip al een keer eerder door het Suezkanaal gegaan. Dat was echter in zuidelijke richting op weg terug naar Azië. In China is het 400 meter lange containerschip gerepareerd.

In november zette de Ever Given, die zo’n 20.000 containers kan vervoeren, voor het eerst sinds het incident weer koers naar Europa. Inmiddels vaart het schip, dat vrijwel volgeladen is, ten zuiden van Jemen. De aankomst in Suez, aan de zuidkant van het kanaal, staat gepland voor zondag.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis brengt ondertussen een boek uit over het vlottrekken van de Ever Given. Binnen een week na het vastlopen hadden experts van Boskalis en dochterbedrijf SMIT Salvage het schip weer los gekregen. In het boek wordt een beeld geschetst van die week.