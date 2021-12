Krimp Japanse economie valt sterker uit

De economie van Japan is in het derde kwartaal van dit jaar harder gekrompen dan verwacht. Volgens een nieuwe raming is de op twee na grootste economie van de wereld met 3,6 procent achteruitgegaan, waar eerder een min van 3,1 procent was gemeld.

Met name de consumptie van huishoudens viel lager uit, mede door slecht weer waardoor shoppers meer thuis bleven. Verder werden de uitgaven ook geraakt als gevolg van een oplopend aantal besmettingen met Covid-19.

Ook zitten de aanhoudende problemen in de chipindustrie de Japanse economie dwars. De chiptekorten hebben impact op de verkoop van onder andere auto’s en elektronica. Daarnaast raken de chiptekorten ook de productie. De uitgaven aan zogeheten duurzame goederen, die langere tijd meegaan, zijn sinds het begin van de metingen 1994 niet zo hard omlaag gegaan. In het derde kwartaal ging het om een min van 16,3 procent op kwartaalbasis.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft de Japanse regering geprobeerd de economie te ondersteunen met grote uitgaven. Vorige maand werd een recordbedrag van omgerekend 431 miljard euro uitgetrokken.