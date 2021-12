Milieudefensie: financiële sector investeert veel in ontbossing

ING, Rabobank en ABNAMRO hebben de afgelopen vijf jaar 3,1 miljard euro aan leningen verstrekt voor goederen zoals soja die vaak ontbossing in de hand werken. Eind vorig jaar staken pensioenfondsen, verzekeraars en banken 362 miljoen euro in deze goederen, blijkt volgens Milieudefensie en Profundo uit eigen onderzoek.

“De Nederlandse financiële sector is Europees kampioen financieren van ontbossing”, zegt campagneleider Wouter Kolk van Milieudefensie. “Midden in een klimaat- en biodiversiteitscrisis zetten wij ons geld in om deze te verergeren en olie op het vuur te gooien! Het is de omgekeerde wereld. Er moet een klimaatplicht komen die vervuilers zoals de financiële instellingen verplicht hun keten ontbossingsvrij te maken.”

Milieudefensie en Profundo onderzochten hoeveel geld er vanuit Nederlandse financiële instellingen naar bedrijven ging die zich richten op palmolie, rundvlees, pulp en papier, soja, rubber, cacao en koffie. Dat zijn volgens Milieudefensie goederen met groot risico op tropische ontbossing. ING, Rabobank en ABN AMRO verstrekten tussen 2016 en 2021 hiervoor 3,1 miljard euro aan leningen, waarvan twee derde voor palmolie en soja. Pensioenfondsen, verzekeraars en banken hebben eind 2020 362 miljoen euro in deze zes goederen belegd, waarvan driekwart in rundvlees en palmolie.

Uit het onderzoek kwam volgens beide organisaties naar voren dat er geen enkele financiële sector in Europa is die meer geld spendeert aan deze “ontbossingsrisicogoederen” dan de Nederlandse. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn na China en de Verenigde Staten de grootste beleggers in rundvlees en de belangrijkste kredietverleners voor soja. ING en Rabobank staan in de internationale top tien van financiële instellingen die de sojahandel financieren, aldus Milieudefensie en Profundo.