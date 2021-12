Shell gaat 120 snellaadplaatsen bij 30 supermarkten bouwen

Shell gaat in samenwerking met vastgoedbedrijf Annexum 120 snellaadplaatsen voor elektrische auto’s bij dertig supermarkten in Nederland bouwen. De stroom die uit de laadpalen komt is 100 procent groen en van Nederlandse bodem, aldus de partijen.

Snelladers buiten de eigen tankstations zijn een groeiend segment voor Shell in Nederland. De eerste laadpalen worden geplaatst in 2022 en naar verwachting zijn alle snellaadplaatsen bij de dertig supermarkten uitgerold tegen het einde van 2023. Er werd niet gemeld om welke locaties het gaat.

Beide partijen hebben de ambitie om de samenwerking in de toekomst nog verder uit te breiden.