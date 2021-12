Studie: Chinese chiptechnologie vormt veiligheidsrisico voor EU

De snelle vooruitgang van China op het gebied van halfgeleidertechnologie vormt een veiligheidsrisico voor Europa. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport dat woensdag in Berlijn wordt gepresenteerd. Volgens het rapport moeten de Europese overheden ingrijpende wijzigingen doorvoeren in hun plannen om de chipindustrie verder uit te bouwen.

De huidige voorstellen van de Europese Unie om onder meer geavanceerde chipfabrieken te bouwen “zullen niet voldoende zijn”, verklaarden de opstellers van het rapport Jan-Peter Kleinhans van denktank Stiftung Neue Verantwortung en John Lee, voormalig lid van het Mercator Instituut voor Chinastudies.

Hoewel subsidiëring van de bouw van chipfabrieken noodzakelijk is, moet de EU ook strategische partnerschappen aangaan met Oost-Aziatische economieën die een cruciale rol spelen in de chipketen, waaronder Taiwan en Zuid-Korea, maar ook Japan, Singapore of Maleisië, aldus de onderzoekers.

Een belangrijk doel van de EU Chips Act, die medio 2022 moet worden opgesteld, is dat het economische blok in 2030 20 procent van het wereldwijde marktaandeel van halfgeleiders voor zijn rekening neemt, onder meer door het ontwerpen en produceren van zijn eigen geavanceerde chips.

Kleinhans en Lee dringen er bij de EU op aan om meer te investeren in de hele toeleveringsketen, met de nadruk op assemblage, testen en verpakken, om meer grip te krijgen op de chipketen en verdere knelpunten en tekorten te voorkomen. Ook dient Europa “aanzienlijk te investeren” in het ontwerpen van chips, met name door het verbeteren van de voorwaarden voor lokale startups, kleine en middelgrote ondernemingen en spin-offs van onderzoeksinstellingen. Deze gebieden “worden verwaarloosd in de huidige debatten, maar zijn cruciaal voor het technologische concurrentievermogen en de veiligheid van Europa”, aldus Kleinhans en Lee.

China maakt ondertussen flinke stappen op het gebied van chips met grote Chinese technologiebedrijven als Alibaba, Tencent en Baidu, die steeds vaker hun eigen chips ontwerpen voor onder meer kunstmatige intelligentie en cloud computing. Dat ontwerpvermogen van de Chinezen heeft volgens de onderzoekers gevolgen voor de nationale veiligheid, omdat het Chinese leger daardoor toegang krijgt tot potentieel krachtigere en efficiëntere chips, die gebruikt kunnen worden in supercomputers om rakettrajecten te simuleren.