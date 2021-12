Thuisbezorgd-moeder Just Eat aan kop in lagere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl. stond woensdagmiddag bovenaan in de AEX. De graadmeter van de grootste beursfondsen op de Amsterdamse aandelenmarkt zelf koerste licht lager, na de forse koerssprong op dinsdag. Toen schoven beleggers de zorgen over de Omikron-variant aan de kant en staken ze weer geld in risicovollere beleggingen.

Just Eat Takeaway was omstreeks 12.00 uur met een winst van 3,2 procent de sterkste stijger in de AEX. Ook elders in Europa stegen maaltijdbezorgers, na een verliesbeurt aan het begin van deze week door zorgen over strengere regels die de Europese Commissie wil invoeren voor bedrijven in de platformeconomie. Delivery Hero steeg in Frankfurt 4,2 procent en Deliveroo won in Londen 2,5 procent.

De AEX-index zakte 0,2 procent tot 803,83 punten, daags na een handelssessie waarin de index 3,5 procent omhoog was geschoten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1043,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gaven tot 0,6 procent prijs, Londen stond licht lager.

In de MidKap ging de aandacht onder meer uit naar ABN AMRO, dat 2,6 procent verloor. De bank zou het huidige hoofdkantoor op de Zuidas hebben verkocht aan een consortium met vermogensbeheerder Victory Advisors, G&S Vastgoed en bouwer VolkerWessels. Met de deal zou een bedrag gemoeid zijn van iets minder dan 750 miljoen euro.

Het sportieve succes van Ajax in de Champions League kreeg op het Damrak geen vervolg. De Amsterdamse voetbalclub versloeg in de laatste wedstrijd van de groepsfase Sporting Portugal, maar voor beide ploegen stond er niet veel op het spel. Het aandeel bleef onbewogen.

Nestlé won in Zurich 1,4 procent na het bericht dat het voedingsmiddelenconcern zijn belang in L’Oréal verkleint. Het Franse merk voor verzorgingsmiddelen klom 0,9 procent in Parijs na de aankondiging.

Beleggers schrokken van een handelsupdate van HelloFresh. De vooruitzichten voor de komende kwartalen stelden teleur, waardoor de bezorger van maaltijdboxen 5 procent aan waarde verloor op de beurs in Frankfurt. Touroperator TUI rapporteerde een miljardenverlies voor het afgelopen boekjaar, dat tot september liep, maar boekte in het slotkwartaal wel meer omzet dan een jaar eerder. Het aandeel ging bijna 6 procent onderuit.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 71,56 dollar en Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 74,08.