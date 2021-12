Aluminiumsmelterij Aldel krijgt nieuwe eigenaar, 120 banen weg

Aluminiumsmelterij Aldel uit Delfzijl wordt overgenomen door de huidige directeur Chris McNamee. Daarmee is een dreigend faillissement van Aldel door de hoge energieprijzen afgewend. Wel komen 120 arbeidsplaatsen bij het bedrijf uit Groningen te vervallen.

Aldel was sinds 2017 in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. Vanwege de hoge prijzen voor stroom en gas moest Aldel de productie eerder dit jaar sterk verlagen omdat het niet rendabel meer was om aluminium te produceren. Het bedrijf dreigde daardoor in financiƫle problemen te komen.

Aldel gaat nu in afgeslankte vorm verder. De onderneming neemt daarbij afscheid van 120 van de circa 325 werknemers. Met de bonden is een principeakkoord gesloten over een sociaal plan. Het banenverlies bij Aldel zou kleiner zijn dan eerder werd gevreesd.

De onderneming is sinds 2013 al twee keer failliet gegaan, de laatste keer in 2017. Onder York werd toen een doorstart gemaakt.