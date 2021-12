Duitse handel hoger dan voor uitbraak coronacrisis

De export van Duitsland, de grootste economie van Europa, is in oktober gestegen na de dalingen in de voorgaande twee maanden. Volgens het Duitse federale statistiekbureau lag de export en import van de belangrijkste handelspartner van Nederland hoger dan in februari vorig jaar, voor de uitbraak van de coronacrisis.

De uitvoer steeg in oktober met 4,1 procent ten opzichte van september, naar een totale waarde van 121,3 miljard euro. Meer dan de helft van dat exportbedrag betreft goederen van Duitse makelij die naar andere landen van de Europese Unie werden uitgevoerd. De rest gaat naar landen elders in de wereld. De Duitse import nam met 5 procent toe naar 108,5 miljard euro. Ruim de helft van de invoer komt uit andere EU-landen.

Over de eerste tien maanden van dit jaar werd voor een bedrag van meer dan 1132 miljard euro aan spullen ‘made in Germany’ uitgevoerd, een stijging van bijna 14 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De import nam met bijna 16 procent toe naar ruim 977 miljard euro.