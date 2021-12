Fitch verlaagt ratings Evergrande en Kaisa na wanbetaling

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de schuldratings voor de noodlijdende Chinese vastgoedbedrijven Evergrande en Kaisa verlaagd. Beide bedrijven zijn volgens Fitch in gebreke gebleven met de betalingsverplichtingen op een deel van hun buitenlandse obligatieleningen.

Fitch geeft de twee bedrijven nu een zogeheten “beperkte wanbetalingsrating”. Dat wil zeggen dat ze voor een deel van hun financiĆ«le verplichtingen in gebreke zijn gebleven, terwijl ze nog wel voldoen aan andere betalingsverplichtingen.

Vastgoedreus Evergrande, die gebukt gaat onder een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro, is er volgens Fitch niet in geslaagd om op tijd meer dan 1,2 miljard dollar aan obligaties af te betalen. Het kleinere Kaisa faalde in het terugbetalen van een obligatielening van 400 miljoen dollar, waarvan de looptijd afgelopen dinsdag eindigde.

Evergrande waarschuwde vorige week vrijdag al dat het bedrijf waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om al zijn schulden te kunnen blijven betalen. Het concern gaf daarbij aan met zijn buitenlandse schuldeisers te praten om zijn schulden te herstructureren. Ook Kaisa werkt volgens bronnen met buitenlandse investeerders aan een herschikking van zijn schulden.

De dreiging van het omvallen van Evergrande zorgde eerder dit jaar nog voor onrust op de financiƫle markten. Omdat het concern een zeer grote speler is op de Chinese vastgoedmarkt werd gevreesd dat een bankroet van het bedrijf ook de hele Chinese economie zou schaden.

De Chinese regering heeft echter herhaaldelijk benadrukt dat de problemen van Evergrande onder controle kunnen worden gehouden. De maatregelen om de liquiditeit in de Chinese banksector te vergroten en de plannen van Evergrande om zijn buitenlandse schuld te herstructureren lijken daarbij te hebben geholpen om investeerders gerust te stellen. Het aandeel Evergrande won donderdag 4 procent in Hongkong. De handel in het aandeel Kaisa lag stil in afwachting van een aankondiging van het bedrijf.