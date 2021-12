Installateurs waarschuwen voor maanden wachttijd door topdrukte

Loodgieters, elektriciens, verwarmingsbedrijven en andere technische vaklieden hebben het zo druk dat het soms maanden duurt voordat ze een klus kunnen uitvoeren. De installatiebranche kampt met een tekort aan geschikte arbeidskrachten, maar Nederlanders willen tegelijkertijd massaal aan de warmtepomp nu de gasprijzen zo hoog zijn. Als er al genoeg tijd en mankracht is, dreigen belangrijke onderdelen niet leverbaar te zijn.

“Er ontstaan over de hele linie wachttijden. Bij verwarmingsbedrijven, elektriciens en loodgieters. Wachttijden van enkele weken tot zelfs maanden zijn geen uitzondering meer”, laat een woordvoerder van branchevereniging Techniek Nederland weten. Naast warmtepompen willen veel mensen hun huis ook verduurzamen met zonnepanelen, waarvoor ook installateurs nodig zijn, zo legt de zegsman uit.

Het tekort aan personeel, een probleem dat al jaren in de branche speelt, wordt volgens de branchevereniging nijpender door de opleving van het coronavirus en maatregelen daartegen. Monteurs met gezinsleden die positief testen op het virus moeten in quarantaine, wat weer voor extra gaten in de roosters zorgt.

Net als de auto-industrie heeft ook de technische sector chips en andere elektronica nodig. Die zijn door de explosief gestegen vraag tijdens de coronapandemie schaars geworden. Door het snelle economisch herstel na de schok die de virusuitbraak teweegbracht, zijn er ook problemen in de toeleveringsketen ontstaan. Bijvoorbeeld door tekorten aan containervervoer over zee.

Met de winter in aantocht kan de topdrukte voor installateurs voor vervelende situaties in huis zorgen, voorspelt Techniek Nederland. Als het hard gaat vriezen kunnen oude cv-ketels kapotgaan en met de verwachte wachttijden kunnen mensen daardoor dagenlang in de kou zitten. De branchevereniging adviseert daarom alvast de ketel te laten controleren voor de ergste kou komt.