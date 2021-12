Mobiele bank bunq gaat hypotheken aanbieden. Daarvoor gaat de bank samenwerken met de Nederlandse particuliere hypotheekverstrekker Tulp. Klanten kunnen naar verwachting vanaf begin 2022 hypotheken afsluiten. De hypotheken zullen eerst in Nederland beschikbaar zijn.

De bank verwacht dat ongeveer twee derde van de hypotheken valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). “We zetten hierop in omdat de NHG-hypotheken ultra-veilig zijn. Ook willen we voorzichtig omgaan met het geld van onze klanten”, aldus een woordvoerder. De bank verwacht hypotheekaanvragen binnen een dag te kunnen goedkeuren. Doorgaans kan dat een aantal weken duren.

De kostengrens van NHG is komend jaar 355.000 euro. Afgelopen jaar was dat 325.000 euro. NHG verhoogt de kostengrens een keer per jaar op basis van de gemiddelde woningprijs in juni, juli en augustus. De gemiddelde nieuwbouwwoning kost nu zo’n 455.000 euro, voor een bestaand huis moeten mensen zo’n 419.000 euro neerleggen.

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan. Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek kan worden afgelost.

Bunq werd in 2012 opgericht door ondernemer Ali Niknam. Tulp werd in 2015 opgericht.