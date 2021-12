Ondernemingskamer beslist volgend jaar over Funda

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam doet begin volgend jaar uitspraak over huizenwebsite Funda. Certificaathouders van Funda willen onder meer dat er een onderzoek komt naar vermeend wanbeleid bij makelaarsvereniging NVM als grootaandeelhouder van Funda. De certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, zijn verenigd in FundaBelang. Ook zou er een extra commissaris moeten worden benoemd met extra macht.

NVM, dat een ruime meerderheid van de aandelen in Funda bezit, ruziet al tijden met FundaBelang. Daarbij is de strategie van Funda de inzet. De certificaathouders willen dat er een nieuwe investeerder instapt of dat Funda naar de beurs gaat. De huizenwebsite zou zijn diensten moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies. De makelaarsvereniging ziet daar weinig in.

Eerder werd de procedure bij de Ondernemingskamer nog aangehouden om de NVM de kans te geven intern over de toekomst van Funda te beslissen. Maar besluitvorming werd volgens FundaBelang steeds uitgesteld. De NVM liet in september nog weten “in het najaar” met nieuwe plannen voor de toekomst van Funda te komen.

In dezelfde maand werd bekend dat topman Quintin Schevernels van Funda aan het einde van 2021 vertrekt. Hij liet bij de zitting weten dat de NVM de bedrijfsvoering van Funda hindert. Ook voorzitter van de raad van commissarissen Inge Brakman liet weten dat de NVM niet in het belang van Funda denkt.

De uitspraak van de Ondernemingskamer komt over minimaal zes weken. Door de feestdagenperiode kan dat iets langer duren.