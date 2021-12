Onderzoek: klein deel Europeanen wil volledig terug naar kantoor

Slechts een klein deel van de Europese werknemers wil volledig terug naar kantoor. Meer dan de helft zegt dat ze productiever zijn geworden doordat ze meer thuis zijn gaan werken vanwege de coronapandemie. Dat melden elektronicaconcern Samsung en adviesbureau The Future Laboratory op basis van onderzoek onder 14.000 Europeanen.

Daaruit bleek dat maar 14 procent van de werknemers weer de hele week op kantoor wil werken. Twee op de drie Europeanen hebben hun huis aangepast, of zijn dat van plan, zodat ze beter thuis kunnen werken. Zij hebben bijvoorbeeld kantoorruimte gecreëerd.

Meer dan 80 procent van de werknemers zocht steun bij hun werkgever om werk en privéleven beter in balans te brengen. Het ‘hybride werken’ heeft namelijk ook een keerzijde. Een kwart van de respondenten heeft het gevoel dat ze de hele dag of nacht doorwerken omdat ze meer thuiswerken.

Volgens gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat werkte zo’n 12 procent van de werknemers in de Europese Unie in 2020 vooral vanuit huis. Voor de coronapandemie was dat percentage 5 procent.