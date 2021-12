ACM trekt vergunning SEPA Green Energy in

Het is definitief einde oefening voor energieleverancier SEPA Green Energy. Het bedrijf heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd de vergunning voor het leveren van stroom en gas in te trekken, meldt de toezichthouder. Door het faillissement moeten 20.000 klanten, consumenten en zakelijke afnemers op zoek naar een nieuwe leverancier.

SEPA Green Energy kwam in financiƫle problemen omdat het de inkoop van energie liet uitvoeren door het bedrijf Energie I&V, dat ook bekendstaat als Anode, dat op 3 december 2021 failliet is verklaard. Door dit faillissement is de inkooppositie voor elektriciteit van SEPA Green Energy verloren gegaan. Door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen kan het bedrijf zijn leveringsverplichtingen aan klanten niet meer nakomen.

Anode Energie leverde onder de eigen merknaam energie aan klanten, maar kocht ook gas en elektriciteit in voor andere energieleveranciers. Oprichter en eigenaar Eric van Teeffelen van Anode zei eerder al dat ook deze bedrijven, waaronder dus SEPA Green Energy het moeilijk kunnen krijgen door het faillissement.

De curator van SEPA Green Energy krijgt tot en met 22 december de tijd om een andere energieleverancier te vinden die de klanten wil overnemen. Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit, maar kan wel financiƫle gevolgen hebben. Zo kunnen klanten nog geld tegoed hebben van het bedrijf omdat zij een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald. Dit geld zien zij mogelijk niet terug.

Ook leverde SEPA Green Energy aan een aantal grootverbruikers. De landelijke netbeheerders GTS en TenneT zorgen er via een andere procedure voor dat de levering aan deze grootverbruikers doorgaat.

Gas en elektriciteit zijn dit najaar fors duurder geworden. Dat komt door een combinatie van de koude winter die achter de rug is, relatief kleine Europese gasreserves en de sterk aangetrokken vraag naar energie door het economisch herstel van de coronacrisis. Eerder gingen ook Welkom Energie en Enstroga al failliet door de opgelopen marktprijzen.