Randstad: vraag naar vrachtwagenchauffeurs neemt ‘explosief’ toe

De vraag naar vrachtwagenchauffeurs is de afgelopen tijd “explosief gestegen”. Momenteel zijn er volgens uitzendbureau Randstad 17.330 openstaande vacatures voor chauffeurs. De helft van de transportbedrijven kampt inmiddels met tekorten aan rijders.

Het grote tekort aan vrachtwagenchauffeurs is niet nieuw en geldt niet alleen voor Nederland. Vacaturesite Indeed wees er eerder al op dat het tekort mede veroorzaakt is door de aantrekkende economie. Daardoor wordt er meer geconsumeerd. Dat heeft direct impact op de vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Volgens Randstad zijn ook de toenemende vergrijzing en beperkte instroom door een negatief imago belangrijke oorzaken. De krapte is het grootst in Utrecht, West-Brabant en Oost-Brabant.

Om de problemen op te lossen is het volgens Randstad nodig dat er anders wordt opgeleid. Sinds 2014 is het aantal mensen dat een vrachtwagenrijbewijs haalde met een vijfde gedaald, aldus de uitzender. Daarbij speelt mee dat het CBR door de coronapandemie een tijdlang de deuren moest sluiten.

Randstad merkt op dat er meer rekening moet worden gehouden met de balans tussen werk en privé in de sector. Dat sluit aan bij eerdere bevindingen van ABN AMRO. In een rapport over de sector stelde de bank dat met name jongeren het beroep niet aantrekkelijk vinden omdat er weinig rustplaatsen zijn, vaak te weinig tijd is om te slapen en er wordt geklaagd door veel chauffeurs over lange werkdagen.

De bank concludeerde dat met het oog op de vergrijzing en de verwachte groei in de markt de sector meer moeite zal moeten doen om jongeren en ook vrouwen aan te trekken. Jaarlijks zou het gaan om zeker 8000 chauffeurs die nodig zijn.