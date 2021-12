Voorzichtigere beleggers maken einde aan winstreeks Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag voornamelijk met verliezen geëindigd. Beleggers lijken na de drie winstbeurten op rij risico’s wat te mijden, mogelijk met het oog op onzekerheden rond de nieuwe Omikron-variant en de oplopende inflatie wereldwijd. Vooral technologiebedrijven gingen in de uitverkoop.

Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer voor november naar buiten. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, die volgende week zijn laatste rentevergadering van dit jaar houdt. Fed-voorzitter Jerome Powell liet onlangs nog doorschemeren dat de coronasteun voor de grootste economie ter wereld mogelijk sneller moet worden afgebouwd doordat de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

De Dow-Jonesindex vrijwel vlak op 35.754,69 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 4.667,45 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 1,7 procent tot 15.517,37 punten.

Apothekersketen en zorgverzekeraar CVS was een opvallende winnaar. Het bedrijf verwacht het komende jaar sneller te groeien, mede door zijn diensten te combineren. Beleggers zetten het aandeel 4,5 procent hoger.

Lucid, een start-up die elektrische auto’s ontwikkelt, verloor meer dan 18 procent aan beurswaarde. Het bedrijf gaat voor meer dan 1,7 miljard dollar aan obligaties uitgeven die omgezet kunnen worden in aandelen. Eerder deze week ging het aandeel al onderuit nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse beurswaakhond de fusie van het bedrijf met een lege beurshuls onderzoekt.

GameStop werd ruim een tiende minder waard. De Amerikaanse verkoper van computerspellen, bekend van de Reddit-hausse op de beurs waarbij kleine beleggers het gevecht aangingen met grote hedgefondsen, leed afgelopen kwartaal meer verlies. Kledingverhuurbedrijf Rent The Runway zakte 4,2 procent na tegenvallende resultaten.

Hormel Foods won 4,7 procent. De Amerikaanse producent van verpakte en gekoelde voedingsmiddelen, waaronder het ingeblikte vlees van Spam, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet.

Werknemers van een filiaal van Starbucks in de staat New York stemden voor het eerst in meerderheid voor de oprichting van een vakbond. Het aandeel bleef tamelijk onbewogen en zakte 0,7 procent.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 70,47 dollar en Brentolie daalde 1,9 procent in prijs tot 73,90 dollar per vat.