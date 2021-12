Aandeelhouders Shell stemmen over verhuizing Verenigd Koninkrijk

De aandeelhouders van Shell mogen vrijdag op een vergadering stemmen over het plan van het olie- en gasconcern om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen om zo de structuur te versimpelen. De plannen om op papier een volledig Brits bedrijf te worden werden vorige maand bekendgemaakt.

Volgens Shell moet de versimpeling van de aandeelhoudersstructuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. De aandeelhoudersvergadering begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Ahoy, Rotterdam. Shell blijft met de overstap wel gewoon in de AEX-index in Amsterdam genoteerd.

Shell verliest met de aanstaande verhuizing ook zijn koninklijke titel, Royal Dutch. Het concern stelt aandeelhouders een naamswijziging voor, waarbij Royal Dutch uit de naam verdwijnt. Topman Ben van Beurden van Shell zei dat het bedrijf door de verplaatsing van het hoofdkantoor geen aanspraak meer maakt op de status. Hij noemde het “bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig” om de titel te verliezen.

Van Beurden benadrukte dat de overstap nauwelijks effect zal hebben voor de banen in Nederland, los van de paar werknemers die in het kielzog van Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl naar Londen verhuizen. Shell telt in Nederland zo’n 8500 werknemers. Het bedrijf blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties.

Het kabinet zei “onaangenaam verrast” te zijn en het “ten zeerste te betreuren” dat Shell gaat verhuizen, aldus demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken toen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW sprak van “een enorme aderlating voor Nederland en het verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat”.

Milieudefensie gaf aan dat de verhuizing geen gevolgen heeft voor de rechtszaak die de milieuorganisatie tegen Shell heeft aangespannen. Milieudefensie spande een zaak aan om het bedrijf te dwingen tot het drastisch verlagen van zijn uitstoot van broeikasgassen. Eind mei besloot de rechtbank in Den Haag dat de klimaatplannen van Shell niet ver genoeg gingen en dat het bedrijf per direct meer moet doen om zijn uitstoot naar beneden te krijgen.