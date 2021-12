Aziatische beurzen dalen in aanloop naar inflatiecijfer VS

De Aziatische beurzen daalden vrijdag in de aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer voor de maand november. Beleggers leken minder geneigd om risico te nemen. Ook zijn er nieuwe onzekerheden rond de Omikron-variant van het coronavirus, die volgens een onderzoek een stuk besmettelijker is dan de Delta-variant.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag ook al lager. Later op vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer voor november naar buiten. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, die volgende week zijn laatste rentevergadering van dit jaar houdt. Fed-voorzitter Jerome Powell liet onlangs nog doorschemeren dat de coronasteun voor de grootste economie ter wereld mogelijk sneller moet worden afgebouwd omdat de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent. Het noodlijdende vastgoedbedrijf Evergrande zakte dik 2 procent. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de schuldrating van de onderneming net als die van branchegenoot Kaisa verlaagd. Beide vastgoedbedrijven zijn in gebreke gebleven met betalingsverplichtingen. De handel in aandelen van Kaisa is geschorst.

Ook de andere beurzen in de Aziatische regio gingen met rode cijfers het weekend in. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min op 28.437,77 punten. De Japanse autofabrikant Nissan verloor 1,8 procent. Het bedrijf heeft de productie van de Nissan Roox begin december tijdelijk stilgelegd. Uit tests zou blijken dat de airbags en veiligheidsgordels niet voldoen. De Roox was vorig jaar het best verkopende model van Nissan in Japan.

De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,4 procent. Fortescue Metals Group daalde 0,8 procent op de Australische beurs. De grote Australische mijnbouwer maakte bekend dat topvrouw Elizabeth Gaines plaats gaat maken zodra er een opvolger voor haar is gevonden. Fortescue wil zich de komende jaren steeds meer richten op schonere vormen van energie zoals groene waterstof.