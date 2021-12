Beurzen wachten op inflatie VS, Accell en Avantium stijgen flink

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen namen vrijdag weinig risico in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Het gemiddelde prijspeil in de grootste economie ter wereld is naar verwachting in november toegenomen tot het hoogste niveau sinds 1982. Op het Damrak werd Avantium flink hoger gezet nadat het chemiebedrijf liet weten de bouw van een langverwachte fabriek door te zetten. Ook een handelsbericht van fietsenfabrikant Accell werd goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 788,99 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1029,48 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Chemicaliƫndistributeur IMCD (min 3,7 procent) was de grootste daler in de AEX. Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop met een plus van 1,2 procent. Shell won 0,5 procent. De aandeelhouders van het olie- en gasconcern stemden vrijdag voor het eerder aangekondigde plan om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en op papier een volledig Brits bedrijf te worden.

Avantium maakte een koerssprong van 22 procent. Het chemiebedrijf heeft definitief besloten om een fabriek te bouwen die moet helpen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het bedrijf werkte al jaren aan de plannen voor de fabriek in Delfzijl.

Accell werd bijna 18 procent meer waard. De fietsenfabrikant zag de omzet tot en met november stijgen, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen, en verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar substantieel hoger zal liggen dan in 2020.

De Amsterdamse beurs verwelkomde ook twee zogeheten spacs, oftewel speciale fondsen die geld ophalen om bedrijven over te nemen en zo een beursnotering te geven. Pegasus Entrepreneurs en Brigade-M3 European Acquisition kregen een notering. Dit jaar gingen al zestien spacs naar het Damrak.

In Frankfurt maakte Daimler Truck zijn beursdebuut. De vrachtwagendivisie van het Duitse autoconcern Daimler zag de koers stijgen tot bijna 30 euro per aandeel, waarmee het bedrijf een marktwaarde heeft van zo’n 24 miljard euro. Het voormalige moederconcern Daimler, dat begin februari volgend jaar zal worden omgedoopt tot Mercedes-Benz, zakte 13 procent vanwege de afsplitsing van het onderdeel.

De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,06 dollar en Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 74,46 dollar per vat.