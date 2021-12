Bioplastic-plannen Avantium vallen in de smaak op Damrak

Het aandeel van chemieconcern Avantium is vrijdag op de aandelenbeurs van Amsterdam in een dag tijd bijna 40 procent meer waard geworden. De koersexplosie kwam nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn plannen voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl doorzet. Het plastic wat in het noorden van Groningen op commerciële schaal zal worden vervaardigd is op basis van suiker in plaats van aardolie. Het bedrijf werkte al jaren aan de plannen voor de fabriek.

Naast Avantium kreeg ook fietsenproducent Accell, maker van onder andere Batavus, de handen van beleggers op elkaar. Dat gebeurde na een handelsupdate. Daarin gaf het Friese bedrijf aan dat het meer geld heeft verdiend dan een jaar eerder ondanks verstoringen in de toeleveringsketen. Ook gaat Accell het resterende deel van de lening die het heeft gekregen onder de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) deze maand aflossen. Het aandeel Accell sloot dik 15 procent hoger.

In de AEX-index was Signify de sterkste stijger. Het verlichtingsbedrijf won 1,3 procent. Speciaalchemiebedrijf IMCD sloot de rij met een verlies van 4,4 procent. Shell daalde 0,5 procent in de AEX. Aandeelhouders van het olie- en gasconcern gingen akkoord met het eerder aangekondigde plan om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en op papier een volledig Brits bedrijf te worden.

De AEX-index sloot de laatste sessie voor het weekend met een verlies van 0,5 procent op 788,01 punten. De MidKap sloot nagenoeg vlak op 1030,87 punten. Het verlies van sportscholenketen Basic-Fit en biotechnologiebedrijf Galapagos van meer dan 2 procent drukten op de graadmeter. Metalenspecialist AMG won daarentegen 4,5 procent. Londen, Frankfurt en Parijs sloten tot 0,4 procent lager.

Volkswagen verloor 0,3 procent in Frankfurt. De verkopen van het Duitse autoconcern staan onder grote druk door de tekorten aan computerchips, waardoor de productie wordt verstoord. Het grootste autoconcern van Europa zag de wereldwijde verkoop in november met ruim 31 procent dalen op jaarbasis.

Bayer won dik 2 procent. Het Duitse chemieconcern heeft voor de tweede keer in korte tijd succes geboekt in een rechtszaak over zijn omstreden verdelgingsmiddel Roundup, dat kanker zou veroorzaken.

De euro was 1,1313 dollar waard, tegen 1,1283 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,29 dollar en Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 74,59 dollar per vat.