Blok: goede afspraken gemaakt met Shell over investeringen

Shell heeft in een brief aan het kabinet haar plannen herbevestigd. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) zei dat er goede afspraken zijn gemaakt over werkgelegenheid en toekomstige investeringen. “Het zijn heel serieuze afspraken”, aldus de bewindsman.

De brief komt naar buiten op de dag dat de aandeelhouders van Shell hebben ingestemd met de verhuizing van het olie- en gasconcern naar het Verenigd Koninkrijk. Het betekent dat de top van het bedrijf naar Londen verhuist en de onderneming de titel Koninklijke verliest. “Het is een verlies”, zei Blok vrijdag.

Aan de Kamer schrijft de minister dat niet alle plannen die in de brief van de onderneming worden genoemd nieuw zijn, “maar het commitment dat Shell hiermee afgeeft voor de uitvoering ervan is wel nieuw”. Shell bouwt met de plannen voort op haar nu al grote aanwezigheid in Nederland, schrijft de minister.

Het concern bevestigt in de brief bestaande en toekomstige investeringen. Ook staat er dat er weinig zal veranderen aan de aanwezigheid van Shell in Nederland.

Shell hoopt door de vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur sneller en flexibeler te kunnen opereren. Maar de Nederlandse dividendbelasting speelde ook een rol in het besluit van Shell. De verhuizing zorgt er ook voor dat “het nadeel van het risico op dubbele belastingheffing voor de aandeelhouders wordt opgelost”.