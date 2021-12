Britse economie nog kleiner dan voor uitbraak van coronacrisis

De omvang van de Britse economie is nog altijd 0,5 procent kleiner dan in februari vorig jaar, voor de uitbraak van de coronacrisis. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. In oktober groeide de economie van het Verenigd Koninkrijk met 0,1 procent in vergelijking met september, wat zwakker is dan economen hadden verwacht.

Vorig jaar kromp de Britse economie met bijna 10 procent door de crisis, maar heeft dit jaar sterk herstel laten zien. De afgelopen tijd zwakt de groei wel steeds meer af, vanwege de problemen in de wereldwijde leveringsketens en personeelstekorten. Daar lijkt nu de tegenwind van de Omikron-variant van het virus nog bovenop te komen. Zo maakte de regering deze week nieuwe maatregelen bekend, zoals een dringend advies voor thuiswerk.

De tegenvallende groei en de opkomst van Omikron kunnen de Britse centrale bank mogelijk doen afzien van een renteverhoging volgende week. De Bank of England (BoE) had eerder aangegeven de rente te kunnen gaan verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.